الكشف عن تطور جديد بشأن بيع أسهم نادي إنتر ميلان إلى مالك جديد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تطور جديد، بشأن بيع جزء أو كل أسهم نادي إنتر ميلان إلى مالك جديد.









وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، أن شركة سونينج قررت بيع أغلبية الأسهم في النادي، نظرًا للحاجة إلى 200 مليون يورو من عائدات البيع.









وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فقد ظهر مشترٍ جديد يريد الحصول على ملكية إنتر ميلان، إلى جانب صندوق "BC Partners" الأوروبي.









وتابع الموقع، أنه في الساعات القليلة الماضية، ظهر صندوق قطري مستعد لدخول عملية الشراء بالسيولة المالية اللازمة.









يذكر أن شركة سونينج حددت يوم 31 مارس الجاري موعدًا نهائيًا لإغلاق عملية بيع إنتر ميلان.