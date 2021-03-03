عاجل.. انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا في هولندا

أفادت قناة اكسترا نيوز، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وكالة رويترز، بوقوع انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا في هولندا.





وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في هولندا، عن تسجيل 25 حالة وفاة، بالإضافة إلى 2273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، في بيان لها، أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 14431 وفاة، و1008130 إصابة بالفيروس التاجي.