Advertisements

عاجل.. انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا في هولندا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:03 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت قناة اكسترا نيوز، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وكالة رويترز، بوقوع انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا في هولندا.


وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في هولندا، عن تسجيل 25 حالة وفاة، بالإضافة إلى 2273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

 

وذكر المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، في بيان لها، أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 14431 وفاة، و1008130 إصابة بالفيروس التاجي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هولندا مركز فحوصات فيروس كورونا انفجار

أخبار تهمك

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

بيريز يوجه رسالة هامة إلى زيدان

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ يومين

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

نادر شوقي: رمضان صبحي عاد للأهلي لاستعادة مستواه

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ نصف ساعة

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

فنلندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

هولند: تسجيل أكبر زيادة في عدد الوفيات بفيروس كورونا

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا إلى 24،413

هولندا: تسجيل 94 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1188 إصابة

تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا 40 ألف

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

08:00 ص

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات