سيلتيكس يهزم كليبرز ويحقق انتصاره الثالث على التوالي في دوري السلة الأمريكي

سجل كيمبا ووكر 25 نقطة ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز 117-112 على لوس أنجليس كليبرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.





وعاد غايلن براون بعد غيابه عن الفوز 111-110 على واشنطن ويزاردز، وأنهى المباراة وفي رصيده 18 نقطة، وسجل كل من جيسون تيتوم وبيتون بريتشارد 14 نقطة مع سيلتيكس الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي.





وقبل انطلاق المباراة مباشرة، دخل ريجي جاكسون التشكيلة الأساسية لكليبرز بدلاً من لاعبه البارز كواي ليونارد الذي لم يشارك بسبب آلام في الظهر.





وأحرز جاكسون 25 نقطة وأنهى بول جورج المباراة مسجلاً 32 نقطة ليتصدر لاعبي كليبرز الذي خسر مباراته الثانية على التوالي.





وأهدر تيتوم ست تصويبات متتالية قبل أن يسجل ثنائيتين على التوالي ليمنح بوسطن أكبر تقدم في اللقاء بنتيجة 111-100 قبل أربع دقائق و23 ثانية على النهاية.





وقلص كليبرز الفارق إلى أربع نقاط قبل دقيقة واحدة و53 ثانية على النهاية لكن جورج أهدر رميتين ثلاثيتين ثم سجل واحدة مع تبقي 10.9 ثانية ليقلص الفارق إلى 114-112.





وسجل دانييل تايس بعد ذلك رميتين حرتين ليحسم انتصار سيلتيكس قبل 10.2 على نهاية الوقت.