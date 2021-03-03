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هل يمكن أن ينتشر فيروس كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟.. طبيب يجيب (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:08 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد راشد، استشتري التحاليل الطبية والفيروسات، إن هناك نصف مليون حالة وفاة سنويا بسبب تلوث الغذاء على مستوى العالم، والأطفال دون سن الخامسة يشكلون ثلث هذه الحالات.

وأشار "راشد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن الأغذية الملوثة تسبب نحو 31 مرض تصل إلى السرطان، منوها بأن فيروس كورونا لا يستطيع أن يتكاثر باللحوم المجمدة، حيث أن تكاثر فيروس كورونا يشترط وجوده داخل خلية حية.

وأضاف،" فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر اللحوم المجمدة كسطح عادي، مثل أن يلمس اللحوم المجمدة شخص مصاب ثم يأتي شخص آخر فيلمسها"، مشددا على أهمية غسل اليدين بعد لمس الأسطح المختلفة، وغسل الخضروات، واللحوم، وطهيها بشكل جيد..

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