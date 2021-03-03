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مرسيدس يكشف الستار عن سياراته الجديدة لموسم فورمولا وان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
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كشف فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 النقاب عن سيارته الجديد لموسم 2021 اليوم الثلاثاء، حيث يسعى الفريق للحصول على لقبه الثامن على التوالي في فئة المصنعين.

وستحتفظ السيارة "دابليو12" باللون الأسود الخاص بها، والذي تم تبديله من اللون الفضي قبل انطلاق موسم 2020 لدعم الكفاح من أجل التنوع ومكافحة العنصرية. وتم تبني القضية من قبل بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون طوال الموسم.

وتحمل السيارة الجديدة، التي سيقودها الثنائي لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس، أغلب تكنولوجيا الموسم الماضي، خاصة وأنه تم تأجيل تغيير لائحة فورمولا-1 إلى عام 2022 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وهيمن فريق مرسيدس على فورمولا-1 منذ التبديل للعمل بالمحركات المهجنة في 2014، حيث فاز بكل ألقاب فئة السائقين والمصنعين منذ ذلك الحين. هذا الموسم، يسعى هاميلتون للفوز بلقبه الثامن لتحقيق رقم قياسي من حيث عدد مرات الفوز ببطولة العالم، وذلك بعد أن عادل الرقم القياسي المسجل بإسم مايكل شوماخر العام الماضي.

وستستكمل السيارة رحلتها التجريبية قبل اختبارات ما قبل الموسم التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري في البحرين، التي ستستضيف السباق الافتتاحي للموسم الحالي يوم 28 من ذات الشهر وذلك بعد أن تم تأجيل سباق أستراليا الذي كان يفترض إقامته قبل سباق البحرين باسبوع بسبب جائحة كورونا.

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