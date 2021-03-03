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حسين فهمي رجل أعمال ثري في فيلم "فارس"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُواصل الفنان حسين فهمي حاليًا تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "فارس"، ويُجسد خلال الأحداث دور رجل أعمال ثري يُدعى "رشيد السويفي"، و يُعاني من مشاكل نفسية، ويدخل في صراعات مع "فارس" أحمد زاهر.

فيلم "فارس"يُعد أولى البطولات المطلقة للفنان أحمد زاهر في السينما، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي وأكشن تشويقي،
وهو من تأليف حسام موسى، إخراج رؤوف عبد العزيز، بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، عابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، صلاح عبد الله الذي يظهر خلال الأحداث كضيف شرف.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حسين فهمي السينمائية، هو فيلم "الكويسين"، وهو بطولة أحمد فهمي، أسماء أبو اليزيد، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحي، تارا عماد، اليزيد، عمرو وهبة، جيلان علاء، وهو تأليف أيمن وتار، وإنتاج سينرجي، وإخراج أحمد الجندي.

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