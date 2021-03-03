تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا





يبحث الكثير من عشاق البلوجرانا عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية والتي يخوضها الفريقان اليوم الأربعاء على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب رامون سانشيز بيزخوان قد إنتهت بفوز إشبيلية بهدفين مقابل لا شيء ما يحتم على برشلونة الفوز اليوم بفارق أكبر من هدفين لتعويض خسارة الذهاب.





تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية





تردد قناة CBC SPORT الآزري 46 شرق 11134 أفقي H 27500

تردد قناة Varzish Sport ياه سات 52.5 شرق 11785 أفقي H 27500

M.ovistar LaLiga HD Spain ASTRA 19.2E – 10818 V 22000

LaL iga TV Bar HD Spain ASTRA 19.2E – 10729 V 22000



