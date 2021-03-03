نجم بني ياس الاماراتي: مثلي الأعلى هو سيرجيو راموس

أعلن نجم بني ياس الاماراتي خالد العطاس، مدافع الفريق بأن يظلمثله الأعلى في كلاة القدم هم الثنائي إسماعيل مطر ويوسف جابر محلياً، وسيرخيو راموس عالمياً.





وأكد العطاس إن الأولوية في تجديد عقده ستكون لفريقه الحالي بني ياس (السماوي)، وذلك بعد دخوله الستة أشهر الأخيرة من عقده.





وأبدى العطاس في مقابلة نشرتها صحيفة "الرؤية" الإماراتية اليوم الثلاثاء، تأييده لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في الدوري الإماراتي رغم ما أثارته من جدل، قبل أن يعود ويطالب بضرورة تطبيقها بالصورة المثلى.





وعن المستوى المميز الذي ظهر به بني ياس بجميع البطولات هذا الموسم، قال العطاس :"أتقدم بالشكر الجزيل للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، على دعمه المستمر لنا منذ بداية الموسم وإلى الآن".





وأوضح :"السر وراء تألقنا بهذا الشكل يكمن في تكاتف الجميع وتعاونهم، والرؤية المتوحدة في النادي من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، ما عزز الرغبة في تحقيق النتائج الإيجابية في جميع البطولات.. نرغب في تحقيق أفضل النتائج في مسابقة الدوري. الفريق حاليا في المسار الصحيح، وسنقاتل على الدوري، ولكن الآن كل تفكيرنا منصب في المباراة القادمة فقط، ونأخذ كل مباراة على حدة".





وعن تقنية الفيديو (فار) والجدل الكثيف حولها، قال العطاس :"بالطبع أنا مؤيد لها، لأنها صنعت لحل الحالات الحرجة التي تؤثر في سير المباراة وتنصف الجميع.. الكلام عن تدخلات فار سيثير الجدل وأغلب الفرق تعرضت للظلم، كل ما نريده كلاعبين التطبيق الصحيح للتقنية وأن يأخذ كل فريق حقه بالكامل وبالشكل الصحيح".





وحول تلقيه عروض من أندية أخرى بعد دخول عقدك آخر 6 شهور، قال العطاس :"العروض تصل لوكيل أعمالي، وليست عندي أي خلفية عنها، وكل تركيزي ينصب في الملعب والأولوية بالنسبة لي في التجديد لبني ياس".





وعن أبرز الصعوبات التي واجهت الفريق في الموسم الجاري، قال العطاس :"الانتكاسة كانت في بداية الدوري بالضبط بعد الجولة الثالثة، ومررنا بمرحلة نتائج غير جيدة، وكان من الصعب الخروج منها، وبتكاتف الجميع استطعنا الخروج منها وقدمنا مستويات جيدة جدا ولا نزال على هذا الأداء، واستفدنا من تلك التجربة بأننا أصبحنا أقوياء في باقي الموسم".





وأضاف :"طموحاتي أن نصل لأعلى عدد من النقاط في نهاية الموسم وتحقيق أفضل خط دفاع".





وتحدث العطاس عن مثله الأعلى محليا وعالميا قائلا :"على المستوى المحلي يظل قدوتي الثنائي إسماعيل مطر ويوسف جابر، وعالميا المدافع سيرخيو راموس".