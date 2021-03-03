Advertisements

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 3-3-2021 في السوق المحلي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
Advertisements


استقرت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 3-3-2021 في السوق المحلي، في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السواق وتقلبات الأحوال الجوية.

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 3-3-2021

سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

سعر كيلو الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلوالجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

سعر كيلو الموز 9 جنيهات

سعر كيلوالبلح 8 جنيهات

سعر كيلو كنتالوب 3 جنيهات

سعر كيلو الرمان6 جنيهات

 سعر كيلو العنب 7 جنيهات

فراولة 15 جنيهًا

بلح سعودى  50 جنيهًا

تفاح اصفر فاخر 24 جنيهًا

تفاح احمر ايطالى 25 جنيهًا 

تفاح احمر سكرى 20 جنيهًا

قشطة خضرا 70 جنيهًا

حرنكش 22 جنيهًا

كيوى 30 جنيهًا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كيلو الموز كيلو البرتقال اسعار الفاكهة اليوم اسعار الفاكهة الان

أخبار تهمك

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

بيريز يوجه رسالة هامة إلى زيدان

منذ 40 دقيقة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ يومين

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ ساعتين و 40 دقيقة

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ أقل من نصف ساعة

نادر شوقي: رمضان صبحي عاد للأهلي لاستعادة مستواه

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-1-2021.. البرتقال البلدي بين 3-8 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 10-1-2021

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 22-1-2021

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 5-2-2021

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 19-2-2021

تعرف علي أسعار الفاكهة اليوم السبت 20-2-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

08:00 ص

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات