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الأمن العام يوقف11 مخالفا لنظام الأمن البيئي بحوزتهم كمية من الحطب المحلي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:17 ص
قوات الأمن
قوات الأمن
وكالات
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أعلنت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (نجران وجازان وحائل والرياض والجوف والشرقية)، توقيف (11) مخالفًا لنظام البيئة الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله (ستةٌ مواطنون، وخمسةٌ مقيمون من الجنسيات اليمنية والسودانية والهندية)، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (11) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

                                
وتتابع وزارة الداخلية –ممثلةً في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.
 

وكان الأمن العام، حثَّ الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وفقًا لصحيفة عاجل.

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الأمن العام الأمن البيئي

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