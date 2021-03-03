ارتفع المؤشر سوق البحرين المالي بمستهل تعاملات اليوم

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% رابحاً 0.40 نقطة ليصل إلى مستوى 1470.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 374.6 ألف سهم بقيمة 62.2 ألف دينار بحرينى.





وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.80% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.56%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.28% بضغوط هبوط سهم مجموعة ترافكو بنسبة 1%.