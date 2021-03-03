Advertisements

ارتفع المؤشر سوق البحرين المالي بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% رابحاً 0.40 نقطة ليصل إلى مستوى 1470.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 374.6 ألف سهم بقيمة 62.2 ألف دينار بحرينى.

وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.80% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.56%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.28% بضغوط هبوط سهم مجموعة ترافكو بنسبة 1%.
 

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ يومين

نادر شوقي: رمضان صبحي عاد للأهلي لاستعادة مستواه

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ أقل من نصف ساعة

بيريز يوجه رسالة هامة إلى زيدان

منذ 40 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ ساعتين و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

08:00 ص

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات