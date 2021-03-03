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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.15%

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% رابحاً 14.12 نقطة ليصل إلى مستوى 9262.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.29% خاسرًا 75.31 نقطة ليصل إلى مستوى 25803.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 67.5 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال.
 
صعدت 7 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.54%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%.
 
 
وقفز 71 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 10%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 9.98%، ثم سهم "تكوين" بنسبة 7.77%، وتراجع 104 سهماً على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 4.83%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 4.83%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 4.14%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 295.6 مليون ريال سعودي.
 

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