Advertisements

موعد مباراة جالطة سراي ضد أنقرة جوجو والقنوات الناقلة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تقام اليوم الأربعاء الثالث من شهر مارس مواجهة جالطة سراي ضد أنقرة جوجو والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد أنقرة أرياملن لحساب مباريانت الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري التركي الممتاز.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت التركية.

وقبل المباراة يحتل فريق نادي جالطة سراي المركز الأول برصيد سبعة وخمسين نقطة فيما يحتل فريق نادي أنقرة جوجو المركز الأخير برصيد عشرين نقطة فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جالطة سراي انقرة جوجو الدوري التركي الممتاز

أخبار تهمك

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ يومين

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 19 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تعرف على موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ نصف ساعة

نادر شوقي: رمضان صبحي عاد للأهلي لاستعادة مستواه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يوجه رسالة هامة إلى زيدان

منذ 42 دقيقة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الفيصلي والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ميلان وفروسينوني في الكالتشيو الإيطالي والقنوات الناقلة

صراع البقاء.. موعد مباراة سموحة وبتروجيت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة السيلية ضد شاهر خودرو الثلاثاء 28 / 1 / 2020 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

08:00 ص

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات