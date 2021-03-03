موعد مباراة جالطة سراي ضد أنقرة جوجو والقنوات الناقلة





تقام اليوم الأربعاء الثالث من شهر مارس مواجهة جالطة سراي ضد أنقرة جوجو والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد أنقرة أرياملن لحساب مباريانت الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري التركي الممتاز.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت التركية.





وقبل المباراة يحتل فريق نادي جالطة سراي المركز الأول برصيد سبعة وخمسين نقطة فيما يحتل فريق نادي أنقرة جوجو المركز الأخير برصيد عشرين نقطة فقط.