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أداء متباين لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحًا 8.12 نقطة ليصل إلى مستوى 5685.67 نقطة.

 وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% رابحًا 12.91 نقطة ليصل إلى مستوى 6205.78 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.91 نقطة ليصل إلى مستوى 4662.29 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.12% خاسراً 5.82 نقطة ليصل إلى مستوى 4840.47 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 58.7 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3205 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.40%.
 

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