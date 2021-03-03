أداء متباين لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحًا 8.12 نقطة ليصل إلى مستوى 5685.67 نقطة.





وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% رابحًا 12.91 نقطة ليصل إلى مستوى 6205.78 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.91 نقطة ليصل إلى مستوى 4662.29 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.12% خاسراً 5.82 نقطة ليصل إلى مستوى 4840.47 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 58.7 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3205 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.40%.