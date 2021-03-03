تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 11439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2301 نقطة.





وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 14029 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4389 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2285 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3312 نقطة.