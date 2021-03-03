هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية مع بداية التعاملات

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي هبوط جماعي للمؤشرات ،مع غياب أى محفزات مباشرة لسوق المال ، فهناك شركات موقوفة عن التداول و الذى خلق حالة من عدم اليقين عند المستثمر فى السوق المصرى .

مؤشرات البورصة المصرية



