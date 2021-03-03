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هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية مع بداية التعاملات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:17 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي هبوط جماعي للمؤشرات ،مع غياب أى محفزات مباشرة لسوق المال ، فهناك شركات موقوفة عن التداول و الذى خلق حالة من عدم اليقين عند المستثمر فى السوق المصرى .
مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية"إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11461.1 نقطة، و تراجع معه مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2280.9 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3307.7نقطة.

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