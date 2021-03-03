اليوم .. مواجهات حاسمة في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث









تقام اليوم الاربعاء في الثانية والنصف عصراً 3 مباريات مؤجلة من الجولة الثانية عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث



1- بهتيم مع العبور





يشهد ملعب بهتيم مواجهه ناريه بين فريق بهتيم صاحب المركز الثالث عشر بقيادة وائل القبانى برصيد 13 نقطة مع فريق العبور صاحب المركز الخامس بقيادة جمعه مشهور برصيد

32 نقطة.



يسعى الفريقان للفوز العبور ليواصل انتصاراته والصعود إلى القمة وبهتيم للبعد عن منطقة الهبوط.



وحقق فريق العبور الفوز في الجولة الماضية على فريق اتحاد الشرطة بثلاثية مقابل هدفين، بينما تلقى فريق بهتيم الهزيمة من فريق المرج بهدف دون رد.



2- مصر للتأمين مع الأميرية





يصطدم فريق مصر للتأمين صاحب المركز السادس بقيادة عمرو عبده برصيد 28 نقطة بفريق الأميرية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة خالد سعد برصيد 19 نقطة.



يسعى الفريقان للفوز بعد تعادل الفريقان بهدف لمثله في الجولة الماضية مصر للتأمين لتعويض تعادله مع فريق بنها والاميرية بتعادله مع فريق قليوب.



3- ألماظة مع شباب طوخ





يلتقي فريق ألماظة صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عيد برصيد 17 نقطة مع فريق شباب طوخ صاحب المركز العاشر بقيادة محمد خطاب برصيد 22 نقطة.

شهدت الجولة الماضية سقوط فريق ألماظة أمام فريق ايروسبورت بثلاثة مقابل هدفين ، كما خسر طوخ بثلاثية نظيفة من فريق الشمس.



الترتيب



1- الغابه 38 نقطة

2- البلاستيك 35 نقطة

3- بنها 34 نقطة

4- اسكو 34 نقطة

5- العبور 32 نقطة

6- مصر للتأمين 28 نقطة

7- الشمس 28 نقطة

8- اتحاد الشرطة 24 نقطة

9- المرج 23 نقطة

10- طوخ 22 نقطة

11- الأميرية 19 نقطة

12- ألماظة 17 نقطة

13- بهتيم 13 نقطة

14- ايروسبورت 13 نقطة

15- قليوب 11 نقطة

16- سراي القبه 3 نقاط