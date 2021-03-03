Advertisements

الشباب يتطلع لتعزيز صدارته للدوري السعودي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى تعزيز صدارته لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك عندما يستضيف فريق نادي القادسية بعد غدًا الجمعة.

ويمضي نادي الشباب بخطوات ثابتة نحو تحقيق اللقب الأول له في الدوري السعودي والغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2012 حيث يحتل الفريق الصدارة برصيد أربعة وأربعين نقطة قبل تسعة جولات على النهاية.

وتعافى رفقاء إيجالو بصورة سريعة من الخسارة المدوية والتي تلقاها من الفح الشهر الماضي والتي تعتبر الهزيمة الوحيدة خلال آخر 12 مباراة.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

نادر شوقي: رمضان صبحي عاد للأهلي لاستعادة مستواه

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يوجه رسالة هامة إلى زيدان

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 18 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

تعرف على موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد إشبيلية في كأس الملك

منذ 35 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 15 ساعة

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا

10:16 ص

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات