الشباب يتطلع لتعزيز صدارته للدوري السعودي





يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى تعزيز صدارته لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك عندما يستضيف فريق نادي القادسية بعد غدًا الجمعة.





ويمضي نادي الشباب بخطوات ثابتة نحو تحقيق اللقب الأول له في الدوري السعودي والغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2012 حيث يحتل الفريق الصدارة برصيد أربعة وأربعين نقطة قبل تسعة جولات على النهاية.





وتعافى رفقاء إيجالو بصورة سريعة من الخسارة المدوية والتي تلقاها من الفح الشهر الماضي والتي تعتبر الهزيمة الوحيدة خلال آخر 12 مباراة.