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اليوم.. تشييع جثمان والدة رضوى الشربيني من مسجد السيدة نفيسة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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توفيت مساء أمس هالة أنور والدة الإعلامية رضوى الشربيني، مُتأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومن المُقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة.

وكانت رضوى الشربيني قد أعلنت عن وفاة والدتها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رضيت بقضائك يا رب، أمي ماتت، أدعو لها يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".

ثم كتبت منشورًا آخر، قالت فيه"يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، ماتت من كنت أكرم من أجلها، أمي في ذمة الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة".

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