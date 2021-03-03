الطالع الفلكي الأربِعَاء 3/3/2021..إبْهَام الأمِيرَة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 12 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 24 أمشير قبطى ، 3 آذار رُومى ، 19 رَجَبْ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - كنت فاكر البنات لمّا تتجوّز حَتِنْزَاح مشاكلها، أترايها بتبْتِدِى.(عبدالمنعم مدبولى من فيلم الحفيد-1974)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(هِينَا مَاتْسُورِى ، مهرجان العرائس اليابانيّة،يوم البَنَات فى بلاد اليَابَان)

اليوم إحتفالٌ كبير فى اليابان بالفتيات فـ 3 مارس من كل عام يُقام إحتفال أو مهرجان العرائس أوالدّمى يتمّ فيه إقامة سلالم من سبعة درجات مُغطّاة بالسجّاد الأحمر ويوضع فوق كل سلّمة عدد من العرائس اللعب فى أزيائهم التقليديّة الكومينو، طقوس العرائس لها تفسيران.....

الإعتقاد الأول أن اليابانيّين يعتقدون أن العرائس الدّمى على شكل فتاة بإمكانها جذب الرّوح الشريرة التى تعطل إبنتهم على الزواج ،لذا فإنهم يقومون بوضع العروسة اللعبة التى تمثل إبنتهم على قارب وإطلاقه فى نهرٍجارٍ يتّصل بالبحر ليضمن الوالديْن أن متاعب إبنتهم والروح الشريرة المعطلة عن الزواج ستذهب بعيداً إلى غير رجعة،وهذا الطقس يتم ممارسته خصوصاً فى ضريح شِيمُوجُومَا بمدينة كِيُوتُو اليابانيّة.





الإعتقاد الثانى هو رغبة الوالديْن أن تذهب إبنتهم-والتى تمثّلها الدّمية- إلى نهر الحياة لتنطلق فى طريقها إلى بيت زوجها بغير رجعة لبيت والديْها ،يتم الإنهماك فى صنع العروسة اللعبة طوال شهرفبراير ويجب التخلّص منها وألاّ تظل العروسة اللعبة موجودة فى المنزل حتى صباح الغد 4 مارس وإلاتسبّبَ ذلك فى تأخّر البنت عن الزّواج فزواج البنات أحد الهموم الإنسانيّة التى تتشارك فيها جميع الأمم ، يشمل المهرجان تناول شراب شيرو زاكى وهو أرزّ مخمّر وإلتهام الحلويّات المفرقعة تفرقع بالفم -اللّبان/العلك/بَاِبلْ جَمْ ،إلتهام هِيشِى مُوشِى وهى كعكة من الأرزّ على شكل جوهرة ، أو شِيرَا شِيزُوشِى وهو أرُزّ السّوشى بنكهة الخلّ والسّكر مع السّمك العادى.





تشتمل السّلمة الأولى على عَرُوسَتيْن الإمبراطوروالإمبراطورة ، الثانية على السّيدات المدعوّات، الثالثة على الموسيقيين ، الرّابعة على إثنيْن من الوزراء الخامسة ثلاثة من السّاموراى ، السّادسة إستعراض لملابس الكيمُونُو، السّابعة فتيات الجيشا أو الغوازى لتأمين زَفّة العروسين.





*بالتّزَامُن مع

مهرجان البنات فى اليابان فاليوم يصادف أيضاً ذكرى ميلاد أيقُونَة الجَمَال الفنانة سهيررمزى فكل عام وهى بألف خير،إحتفالاً بها هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم سهيرمحمد عبدالسلام نوح بالإضافة لإسم الشهرة سهير رمزى مع التنبيه أنها لا تُمثّل صفات تتواجد فى نجمتنا المحبُوبة بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليات حسابية رياضيّة لا أكثر.





(أميرة حقيقيّة)،(وجه الصّبَاح المُشرق)،(وُلدَتْ لتكون سعيدة)،(سبعة مَمَالِكْ)، (بُرج بَابِل)،(فَرَس بَرّى)،(شِفَاه مُغرِيَة)،(ملكة مُبَارَكة من السّماء)، (قصرى مُزدهر بالبَرَكَة)،(مُؤسسات إحسان خيريّة)،(أمّى مُبَارَكَة)، (بَرَكةٌ كاملة)،(الحياة حلوة)،(قاعدة الإبهام)، (مهارة الإدراك الرّوحي/ الحاسّة السّادسة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج الثور: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم ، لكن لايعنى أن تُعطى الأمان للجميع.





برج الجوزاء: لا مجال للفهلوة ولا توجد طرق مختصرة فى طريق العمل الجادّ، إحرص أن تسلك الطريق المُتعبة لكنها الآمنة ، إمشى عِدِلْ يحتار عدوّك فيك.





برج السّرطان: ضع مشاعرك تحت السّيطرة وعامل الآخرين بصبرفليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أوالتعليم، خاطب الناس على قدر عقولهم.





برج الأسد: الطعام الشهىّ مُنَمّق المظهر لايعنى بالضرورة خلوّه من الأمراض ، كذلك البذلات الأنيقة والفساتين الزاهية ، درهم وقاية.





برج العذراء: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.





برج الميزان: قد تفترض أن الآخَر يفهم قصدك بينما يفهم شيئاً آخر تماماً،كُن أكثر وضوحاً وانْتَقِ مفرداتك بعناية شديدة.





برج العقرب: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش التفكير المنطقى.





برج القوس: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج الجدى: من المُفيد أن نقع تحت ضغط عصبى من وقتٍ لآخر لأنه يستنفر فينا قدراتنا ومهاراتنا الدفينة ، قيامك بحل المشاكل يعنى تراكم لخبراتك.





برج الدّلو: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لا تُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.





برج الحوت: حاول تعديل بوصلتك بمايتناسب مع مهاراتك والوظائف والفرص المُتاحة، حاول أن ترضى بالمُتاح طالما بالحلال.



