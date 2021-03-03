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سعفان: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 367 ألفاً و758 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و537 ألفاً و 228 جنيهاً مصرياً تقريبا.


وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير  كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.


وأشار المتحدث الرسمي  إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال فبراير الماضي عن توفير فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 295، منها 263 اعتماد عقود وتأشيرات والباقي فرص عمل.

وأوضح رجائي، أنه تم خلال الشهر تسوية 58 شكوى وديا، وإحالة 9 شكوى للقضاء بإجمالي الشكاوي 67 شكوي، فضلا عن القيام  133 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عمل 5 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن  عقد 4 اجتماعات مع التجمعات العمالية، والرد على 124 استفساراً للعمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب.
 

 

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