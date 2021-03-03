بنك الأهلى ومصر ينقذ مجموعة"طلعت مصطفي" بـ 4 مليار جنيه

أعلنت مجموعة طلعت مصطفي القابضة تراجع ارباحها المجمعة خلال عام 2020، بينما حققت أرباحا المستقلة ارتفاعات طفيفة.

وقالت الشركة في بيانا لها، " أن إيرادتها المجمعة بلغت نحو 14 مليار جنيه نهاية عام 2020 بزيادة 20% عن العام الماضي 2019"

وأضافت، أن زيادة الإيرادات يرجع بشكل اساسي إلى توقيع صفقة بقيمة 4 مليار جنيه مع تحالف بنكى مصر والأهلى لتطوير 341 ألف متر من الأراضي الواقعة في مدينتي الرحاب ومدينتي، التى بدونها لم تتمكن الشركة من استيعاب اثر انخفاض الإيرادات المحققة من النشاط الفندقي نتيجة أزمة كوفد 19.

وحققت مجموعة هشام طلعت مصطفى، صافي ارباح مجمعة 1.6 مليار جنيه بانخفاض 11% عن العام 2019، بينما شهدت صافي الأرباح المستقلة زيادة 3% نهاية 2020 لتصل إلى 487 مليون جنيه.

وقررت الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 3000 مليون جنيه وبواقع 0.145 جنيه للسهم الواحد.