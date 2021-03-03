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"التعليم" تكشف حقيقة إطلاق رابط للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، حقيقةً المنشور في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط إلكترونية للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مُوضحةً أن الرابط المتداول مزيف وغير تابع للوزارة.

وشددت الوزارة على أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بشكل رسمي على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: "اضغط هنا"، مُحذرةً أولياء الأمور من التعامل مع مثل تلك المواقع، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدشني ذلك الرابط المزيف.

وفي سياق متصل، يتم إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس، من خلال تقسيم حضور الطلاب على حسب المحافظة، بتعديل طفيف في المواعيد بما يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات، مع التزام المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنفيذ أعمال التعقيم والوقاية بكافة اللجان، إلى جانب نشر بوابات التعقيم لاستقبال الطلاب قبل الدخول إلى اللجان، وأجهزة قياس درجات الحرارة، وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على أحد الطلاب، يتم عزله واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، مع كتابة تقرير طبي لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسي الثاني حفاظًا على الصحة العامة لجميع الطلاب.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
"التعليم" تكشف حقيقة إطلاق رابط للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول
"التعليم" تكشف حقيقة إطلاق رابط للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

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نتيجة الفصل الاول بوابة الفجر الفجر التعليم

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