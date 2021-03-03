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مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال الإعلامي أحمد شوبير إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيُجري تغييرات في تشكيل الفريق الأحمر في مباراة فيتا كلوب المقبلة.

ويستضيف الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامج مع شوبير إن هناك تغييرات ستحدث في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي بأن أيمن أشرف سيعود لمركز الظهير الأيسر وياسر إبراهيم سيتوجد كمدافع كما أن أليو ديانج سيعود للتشكيلة الأساسية بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر الذي سيعود للتشكيلة الأساسية بجوار محمد أفشة وجونيور أجاي فيما سيتولى والتر بواليا قيادة هجوم الأهلي في مباراة فيتا كلوب.

واختتم بأن محمد الشناوي ومحمد هاني لاعبا الفريق الأحمر جاهزان لخوض اللقاء وسينتظمان بشكل طبيعي في مران الفريق الأحمر اليوم.

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