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أحمد شوبير يكشف عن موقف علي معلول من المشاركة أمام فيتا كلوب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة في مباراة فيتا كلوب المقبلة.

ويستضيف الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير شوبير إن غياب علي معلول عن مباراة الأهلي المقبلة أمام فيتا كلوب بسبب إصابته وهو أمر أصبح مؤكد للغاية غيابه عن اللقاء.


وأضاف شوبير بأن الأهلي يفتقد تماما لعلي معلول في مباراة فيتا كلوب الكونغولي وهو ما يؤكد بأن اللاعب لم يدعي الإصابة في مباراة بايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي كأس العالم للأندية مثلما ردد البعض.

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