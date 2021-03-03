Advertisements

أردوغان والإخوان.. علاقة تبادلية لتحقيق المصالح على حساب الشعب التركي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:57 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
Advertisements

كشف محمد ربيع الديهي، باحث في الشأن الدولي، أن العلاقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجماعة الإخوان هي علاقة تبادلية يستغل كل طرف الآخر لتحقيق مصالحة على حساب الشعب التركي.

 

وفي تصريحات صحفية، أكد محمد ربيع الديهي، باحث في الشأن الدولي، أن الرئيس التركي أردوغان، تبنى مصالح الإخوان على حساب مصالح الدولة التركية.

 

وأوضح الباحث السياسي، أن طموح أردوغان بإحياء الخلافة العثمانية يتفق مع مبادئ الإخوان وسعيهم لاقامة خلافة من جديد.

 

وتابع الديهي، أن التدخل التركي في الشمال السوري والأموال التي يتقاضاها المرتزقة في ليبيا تأتي من أموال الضرائب التي يدفعها المواطن التركي والتي يجب ان تستخدم في تحسين المجتمع التركي، إلا أن النظام التركي الحالي الذي يري في الإخوان أكبر داعم له لتنفيذ اجندته في المنطقة خاصة وأن تصريحات النظام التركي، تشير إلى ان جماعة الإخوان هي الوريث الشرعي للخلافة العثمانية والتي نشأت كرد فعل لإسقاط الخلافة العثمانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حزب الاخوان تركيا الرئيس اردوغان الاخوان

أخبار تهمك

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 4 ساعات

نادر شوقي: رمضان صبحي عاد للأهلي لاستعادة مستواه

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 18 ساعة

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد إشبيلية في كأس الملك

منذ 39 دقيقة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 3 ساعات

بيريز يوجه رسالة هامة إلى زيدان

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

العلاقة الحرام بين "أردوغان" والإخوان.. وحلم الخلافة كلمة السر

باحث: العالم أجمع يلفظ الإخوان وينظر لإسطنبول كدولة داعمة للإرهاب

كاتب سوري يكشف عن خطة أردوغان لإقامة الخلافة العثمانية بمباركة من "القرضاوي"

هل حول أردوغان المعارضة السورية إلى مرتزقة في الحرب الليبية؟

محلل سياسي سوري: أطماع "أردوغان" في مصر تعود لسببين (فيديو)

سياسي يكشف أسباب محاولات أردوغان للسيطرة على مصر وكيف تم إفشال مخططه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا

10:16 ص

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات