حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 مارس 2021.





شهدت أسعار الذهب تراجعًا في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 بقيمة 3 جنيهات.





أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-3-2021 في مصر





سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل سعر 765 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 874.25 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 سعره 655.75 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 6120 جنيها.

أونصة الذهب تتراوح بين 1734 إلى 1738 دولار.



