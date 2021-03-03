مصر تعرب عن خالص تعازيها لجنوب السودان إثر تحطم طائرة ركاب

أصدرت وزارة الخارجية بيانا، اليوم، أعربت فيه عن صادق مواساتها وخالص تعازيها لجمهورية جنوب السودان الشقيقة إثر تحطم طائرة ركاب عقب إقلاعها من ولاية جونجلي متجهةً إلى العاصمة جوبا، مما أسفر عن العديد من الضحايا.





وقالت الخارجية في البيان، إن مصر تقدم خالص العزاء لأسر الضحايا الأبرياء، مؤكدةً على تضامنها مع جمهورية جنوب السودان الشقيقة في هذا الحادث الأليم.





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وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا منذ قليل، أدانت فيه، بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي بمقذوف عسكري إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين من الأشقاء السعوديين واليمنيين المُقيمين بالمملكة، فضلًا عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.





وقالت الخارجية في بيان لها، إن مصر تؤكد مُجددًا على دعمها الكامل والمستمر، حكومة وشعبًا، لما تتخذه السعودية من تدابير وإجراءات لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تقوض من السلم والأمن في المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.



