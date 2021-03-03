موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في إياب دور الـ16 بدوري ابطال أوروبا

يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره اتالانتا الإيطالي، يوم الثلاثاء 16 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب دي ستيفانو، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائى من دوري أبطال أوروبا.









وستقام المباراة بين ريال مدريد وأتالانتا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وقد حقق ريال مدريد الفوز في مباراة الذهاب على حساب اتالانتا، بنتيجة هدف دون رد، حيث احرز فيرلاند ميندي هدف البقاء الوحيد في الشوط الثاني.



