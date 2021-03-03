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وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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عقد مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، أمس الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وفاء قنديل رئيس المعهد، وأعضاء المجلس.


في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية توحيد الجهود لخدمة البحث العلمي، والاهتمام بجودته، مشددًا على ضرورة تكثيف الدور البحثي للمعهد من خلال مخرجاته البحثية.

وأشار عبدالغفار إلى أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به المعهد خلال الفترة الحالية لمساندة الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية طبقًا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لحماية مرضى الجهاز الهضمي، والكبد، والكلي، المترددين على المعهد لعلاجهم.

ومن جانبها، استعرضت د. وفاء قنديل الإنشاءات التى يجري العمل بها، وهي تطوير شبكة الصرف الصحي وشبكة الإطفاء والدفاع المدني والمصاعد الخاصة بالمعهد، فضلا عن تطوير 10 مخازن وعزل أسطح المعهد، واستكمال المرحلة الثالثة من تطوير العيادات الخارجية ومبنى المعامل وإحلال وتجديد غرف العمليات.

وعلى الصعيد البحثي تم زيادة حافز النشر العلمى من خلال برنامج تقييم البحث العلمى وزيادة الدعم المادى لرسائل الماجستير والدكتوراة.
يذكر أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث هو معهد طبي بحثي تدريبي خدمي، تم افتتاحه رسميًّا عام 1978؛ لمكافحة وتشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، والكبد، والجهاز البولى، الناجمة عن الإصابة بالأمراض المتوطنة خاصة البلهارسيا، ويضم المعهد أكثر من 20 قسمًا بحثيًّا، بالإضافة إلى وحدات بحثية وعلاجية متخصصة، كما يضم المعهد 407 من أعضاء هيئة البحوث.

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