حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 3 مارس 2021.





شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-3-2021، انخفاضًا في بداية التعاملات الصباحية للبنوك أمام الجنيه المصرى، بمقدار يتراوح ما بين قرشين لـ 5 قروش".





سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-3-2021 في البنوك المصرية





سعر الدولار في البنك المركزي المصري

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك عودة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامي

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.



