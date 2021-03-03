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نادر شوقي يكشف عن انتمائه في الدوري المصري وحقيقة محاربته للزمالك

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، عن انتمائه في الدوري المصري، فيما تحدث عن قضية اتهامه بمحاربة نادي الزمالك.

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أنا أهلاوي بالفعل، لكن لا يوجد أي علاقة لذلك بعملي".

وتابع، "لايوجد لاعب في تاريخي انتقل من الزمالك إلى الأهلي، بل بالعكس، ساهمت في خروج معظم لاعبي الأهلي لأوروبا".

واستكل، "لاتوجد علاقة بين تراجع مستوي زيزو بمفاوضاتي معه قبل ذلك، والزمالك به لاعبين يستحقون الاحتراف، ومعظم جيل المنتخب الأوليمبي قادر على الاحتراف الأوروبي".

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