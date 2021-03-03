عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي





عرض أحد وكلاء اللاعبين خلال الأيام الماضية واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على إدارة النادي الأهلي وذلك لمعرفة إمكانية التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وعلم الفجر الرياضي من مصدر مطلع داخل صفوف فريق نادي سيراميكا كليوباترا أن اللاعب يحظى بمتابعة من جانب جهاز الكرة بالنادي الأهلي لبحث موقفه من التواجد في قلعة الشياطين الحمر خلال الفترة القادمة.





يُذكر أن شريف دابو نجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف واحد مع سيراميكا خلال 12 مباراة خاضها خلال الموسم الجاري.