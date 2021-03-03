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وزير الإسكان: بدء التشطيبات لمستشفى "الأورمان للأطفال" بمدينة سوهاج الجديدة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني وأعمال البناء وجارٍ بدء أعمال التشطيبات لمستشفى سوهاج للأطفال "الأورمان"، سعة ٢٦٣ سريرا،  بمدينة سوهاج الجديدة، مشيراً إلي أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت نحو 50٪، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة لأبناء الصعيد. 

وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أن مبنى مشروع مستشفى سوهاج للأطفال "الأورمان" بمدينة سوهاج الجديدة مكون من (بدروم بمساحة ٨٢٩٦ م٢ + أرضي بمساحة ٧١٩١ م٢ + ٦ أدوار متكررة بإجمالي مساحة ٣٥٤٦٠ م٢)، ويتم تنفيذه بأحدث المواصفات والاشتراطات. 

وأكد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن هناك متابعة دورية من جانب مسئولي جهاز المدينة، لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال للانتهاء من المشروع في أسرع وقت وبأعلى درجات الكفاءة والجودة في التنفيذ، لافتاً إلى أن جهاز مدينة سوهاج الجديدة لا يدخر جهداً في دفع العمل بالمشروعات المختلفة لا سيما المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين.
 
جدير بالذكر أنه سبق أن تم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الأورمان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم الهيئة بموجبه بتنفيذ المستشفى وتجهيزها على نفقتها وتسليمها لجمعية الأورمان لتشغيلها وإدارتها لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها.


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