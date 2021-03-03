سقوط أمطار وتوقف حركة الصيد بكفر الشيخ



شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ أمطار ما بين متوسطة إلي خفيفة، كما اتسم الطقس بالانخفاض الشديد في درجات الحرارة، ما أدى إلى توقف عمليات الصيد في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس ونهر النيل.



وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة بتوقف حركة الصيد بميناء البحر المتوسط،ورسو المراكب بالميناء،إضافة إلى رسو المراكب بالقرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل.



وأعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا برفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، وتكليف رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.