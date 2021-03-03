



برقم البطاقة الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعة الأخيرة “السادسة” عبر موقع manpower.gov.eg





الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعة الأخيرة ،نتابعها الان نتيجة تزايد عمليات البحث من قبل العديد من المتقدمين للاستفادة من المنحة لنقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا التفاصيل الكاملة عن المنحة وخطوات صرف المنحة للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة القوي العاملة المصرية، حيث تم تخصيص موقع إلكتروني للاستعلام عن موعد صرف المنحة للمستحقين ومن خلال الموقع أيضا يتم التعرف علي أماكن الصرف المختلفة المخصصة لكل مواطن.





الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

تعتبر منحة العمالة الغير منتظمة واحدة من أهم المنح المالية التي قامت وزارة القوي العاملة المصرية بتقديمها لأصحاب الأعمال غير الدائمة أو المتقطعة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقدر المنحة بمبلغ 500 جنية مصري يتم صرفها للمواطن فور مطابقة الشروط التي حددتها وزارة القوي العاملة المصرية، هذا وقد أعلنت الوزارة عن صرف الدفعة الأخيرة للمنحة خلال الأيام المقبلة، ولم تأتي أي إخبار مؤكدة عن صرف الدفعة الأخيرة للمنحة خلال شهر مارس الجاري حتى الان، حيث تم الاعلان على ان يكون بدء ايام الصرف لتلك المستحقات فى اليوم السابع من مارس المقبل، ليمكنكم الان الدخول علي رابط الموقع الذي خصصتة وزارة القوي العاملة المصرية للاستعلام عن موعد صرف المنحة على نحو خطوات نستعرضها مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية.





خطوات الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

قامت وزارة القوي العاملة المصرية بتخصيص موقع إلكتروني للمواطن المصري للاستعلام عن موعد صرف المنحة للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط ،وذلك للحفاظ علي سلامة المواطنين ومنع التكدس لتجنب إنتشار فيروس كورونا، ويمكنكم الإستعلام عن المنحة وموعد الصرف الفعلي بالدخول على رابط الموقع المباشر للوزارة.







