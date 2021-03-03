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نادر شوقي: زيزو يجيد اللعب في 5 مراكز وأتمنى احترافه

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشاد نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، بمستوى وإمكانيات أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه ليس له علاقة بتراجع مستوى اللاعب.

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "زيزو لاعب كبير، ويجيد اللعب في 5 مراكز في الملعب، بالإضافة لعقليته الاحترافية".

وتابع، "ليس لي علاقة بتراجع مستوى زيزو، ولو الاعتراض على أن العرض الذي قدمته له من قبل خليجي، فأتمنى إن أحضرت له عرض أوروبي يتم قبوله ويخرج اللاعب للاحتراف".

جدير بالذكر أن أحمد سيد زيزو، صاحب الـ25 عامًا، لعب 14 مباراة خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، وسجل خلالهم هدفًا واحدًا وصنع 3 آخرين.

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