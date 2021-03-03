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تعرف على الأوراق المطلوبة للتسجيل في الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والشروط

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:11 ص
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
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تعرف على الأوراق المطلوبة للتسجيل في الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والشروط

التسجيل في اعلان رقم 15 للإسكان الإجتماعي تستمر الحكومة المصرية في طرح شقق لمحدودي الدخل في المدن الجديدة ، وهذا الأمر الذي يلقى اقبال كبير من قبل الشباب للحصول على شقة سكنية يتمكن من خلالها أن يبدأ حياة ويتزوج وخاصة في ظل غلاء الأسعار للعقارات في الأونة الأخيرة، وحرصا على الشباب  قامت وزارة الإسكان والتعمير بطرح دفعة جديدة وعلى من تنطبق علية الشروط التقدم للحصول على وحدة السكنية المتراوح مساحتها من 63 متر حتى 90 متر .

شروط التسجيل في اعلان الإسكان الاجتماعي
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومحل اقامته تابعة للمحافظة المحددة في الإعلان.
- لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.
- لابد أن  يكون الشخص  من محدودى الدخل.
- ممنوع حجز أثر من وحدة في نفس العنوان لنفس الشخص.
- الا يكون قد سبق المتقدم الحصول على شقه في إحدى المشروعات او الأجهزة المدعوم.
- يلتزم الشخص الحاصل على الوحدة السكنية بشروط الإسكان الاجتماعي وان يسكن بالوحدة مده لا تقل عن ٥ سنوات.

الأوراق المطلوبة للتقديم  في اعلان الاسكان الإجتماعي
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة قسيمة الزواج في حالة ان يكون المتقدم متزوج.
- مفردات مرتب او شهاده بها لإثبات الدخل من خلال محاسب قانوني معتمد.
- إيصال مرافق لمحل الاقامة ” غاز، مياه، كهرباء)”.

تعرف على الأوراق المطلوبة للتسجيل في الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والشروط

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