برلماني: تبطين الترع يوفر أكثر من 5 مليارات متر مكعب من المياه

قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن فكرة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها يأتي في إطار خطة الدولة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والأساسية، وهناك عدد من الخطوات التي شرعت الحكومة في تحقيقها، والتي تتمثل في تطوير منظومة الري ، سواء من خلال الاعتماد على الطرق الحديثة في الري ، أو تبطين الترع، أو قانون الموارد المائية والري الذي يبدأ مجلس النواب مناقشته والذي يعمل على تعظيم الاستفادة من أية موارد مائية ويغلظ عقوبة الإهدار والتعدي على مجرى النهر.





وأوضح محسب، أن مشروع تبطين الترع يوفر كمية مياه كبيرة جدا، ويساهم في تقليل التلوث نتيجة انسياب الماء دون معوقات، وجعل الفاقد صفر، إلى جانب تأهيل الجسور وترتيبها بما يسمح يجعلها طرق سهلة للسير عليها، ويساهم في تحسين البيئة المحيطة بالترع، كما يسمح تبطين الترع بإنشاء مشروعات للمزارع السمكية فى هذه الترع، لافتا إلى أهمية ان يتم سرعة الانتهاء من تطوير طرق الري في الأراضي القديمة على وجه الخصوص التي تعتمد على الري بالغمر، على أن يتم توفير البذور اللازمة التي تتناسب مع طرق الري الحديثة والتي تعطى ضعف الإنتاجية لتشجيع الفلاحين على الإقبال على هذه الخطوة.



