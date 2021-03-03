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مقرر القومي للسكان سابقا: الزيادة السكانية غير المنضبطة وقود للإرهاب (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:17 ص
هدى عبدالرازق
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أشاد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، باهتمام القيادة السياسية بقضية الزيادة السكانية، منوها بأن المواطن لن يشعر بثمار التنمية الاقتصادية إلا بعد التحكم في معدل النمو السكاني.

وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أنه جاء الوقت لاغلاق ملف الزيادة السكانية وعدم توريثه للأجيال القادمة، منوها بأن الدولة أكدت أن العقوبات في ملف الزيادة السكانية مرفوضة، وسيتم تقديم حوافز إيجابية للملتزمين بانجاب طفلين فقط.

وأضاف أنه يجب ان نغير مفهوم "الخلفة عزوة"، وأن انجاب طفلين ونوفر لهم مستوى تعليم وصحة جيد أفضل، حيث أن تنظيم الأسرة يساعد على تربية صحية للأطفال، مشددا على أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة لضبط النمو السكاني كالزواج المبكر، منوها بأن الزيادة السكانية المنظبطة نعمة، ولكن غير المنظبطة هى نقمة ووقود للإرهاب.

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