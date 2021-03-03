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تزامنًا مع إجراء الامتحانات.. طرق تقييم طلاب النقل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بعد نجاح انعقاد امتحانات صفوف النقل للترم الأول في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها كورونا، اتجهت أنظار وزارة التربية والتعليم، لطرق تقييم الطلاب لتؤكد أنها ستكون بدرجات وليس لتقديرات.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن طرق تقييم وزارة التربية والتعليم لطلاب النقل عن امتحانات منتصف العام الدراسي.

نتيجة منتصف العام بالدرجات

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن تكون نتيجة اختبارات صفوف النقل بالدرجات وليس التقديرات حتى الإعدادية، موضحًا أنه سيوجه المديريات والإدارات منعًا لسوء الفهم عند البعض.

تضاف للترم الثاني

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات الطالب فى الفصل الدراسى الأول بالامتحان المجمع للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى ستضاف إلى درجات الترم الثانى، موضحة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب وتحدد نتيجة الطالب بعد إضافة الدرجات التى يحصل عليها فى الفصل الدراسى الثانى.

وتحدث وزير التربية والتعليم، عن الغش، بقوله "لا اتفق كليا طبعا شئ مستفز للطالب الشاطر (وقد كنت منهم) أن يرى زملاء يغشون ويعتقدون أنهم انتصروا"، مؤكدًا أن الطالب الغشاش لم يتعلم شيئا وسيواجه باقي عمره إنسانا غشاشًا في كل مهنة وسيواجه مستقبلا يندم فيه على إهدار فرص التعلم في سن صغير، بينما الطالب الممتاز يجب أن يتجاوز عن هذا العبث ويعلم أنه يمتلك الأخلاق والمهارة والمستقبل الأكثر اشراقا.

وتابع الوزير: "إنها مسألة إدراك عميق للأولويات وليس الدرجات العالم كله يطلب المهارة الحقيقية أما الغش فهو وسيلة الفاشلين الذين لا يريدون التعلم ولن ندع هؤلاء يتعدون على فرص المجتهدين في الشهادات العامة مثل الثانوية العامة.

ويتم تقييم الطلاب عن الفصل الدراسى الثاني ستعقد لهم امتحانات في 3 شهور هي مارس وإبريل ومايو 2021 وهذه الاختبارات الشهرية بديل لامتحان نهاية العام أي أن الطلاب لن يخوضوا امتحانات في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الوزارة، أن الطلاب في الشهادة الإعدادية لن يؤدوا امتحانات فى الفصل الدراسى الأول ولكن سوف يخبتروا في الترم الثانى من خلال امتحانات تحريرية فى لجان مدرسية في شهر يونيو 2021 حسب الجدول التقليدى.

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