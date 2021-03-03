شقيقة روبي تُعلن عن تعرضها للسرقة

أعلنت الفنانة مريهان مجدي الشهيرة بـ"كوكي مجدي" شقيقة الفنانة روبي عن تعرض سيارتها للسرقة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت كوكي مجدي منشورًا قالت فيه:"عربيتي اتسرقت"، دون أن تكشف عن كيفية سرقتها.



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة كوكي مجدي الدرامية، مسلسل" بحر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد صالح، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، بطولة ماجد المصري، دياب، حنان سليمان، عبد الرحمن أبو زهرة، حسني شتا، آدم المصري .



وكانت كوكي مجدي قد أعلنت مؤخرًا عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:"الحمد لله إيجابي كورونا، ربنا يعديها على خير إن شاء الله".