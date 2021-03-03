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محافظة الجيزة لسكان الوراق: لا تنزعجوا من رائحة الغاز مساء اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن " تاون جاس " عن مليء الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بالوراق وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

وأهابت الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، حيث تؤكد الشركة أن أعمال الملي هي أعمال روتينية ولا تمثل أي خطورة علي المواطنين وتتم الاعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان امان السادة المواطنين وفي حالة وجود أي استفسارات الاتصال على رقم 129.
 
وفي سياق آخر ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المواطنين سكان منطقة العمرانية، أمس، بضرورة فتح جميع الحنفيات بجميع العقارات والوحدات السكنية وخاصه الجراجات ومداخل العقارات للتخلص عكارة المياه، بعد تركيب خط جديد، وتتابع الشركة من خلال فرق الصيانة والمختصين بالمعامل هذه المشكلة على مدار الساعة لحين الانتهاء من حلها وعودة المياه بصورتها الطبيعية، وأكدت الشركة أنها ستوفر سيارة مياه شرب نقيه في جميع الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال على 125 الخط الساخن من تليفون أرضي لتلبيه أي احتياجات للمواطنين على الفور.

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رائحة الغاز بوابة الفجر الفجر الجيزة

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