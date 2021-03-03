محافظة الجيزة لسكان الوراق: لا تنزعجوا من رائحة الغاز مساء اليوم

كشفت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن " تاون جاس " عن مليء الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بالوراق وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء .





وأهابت الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، حيث تؤكد الشركة أن أعمال الملي هي أعمال روتينية ولا تمثل أي خطورة علي المواطنين وتتم الاعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان امان السادة المواطنين وفي حالة وجود أي استفسارات الاتصال على رقم 129.