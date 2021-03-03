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ضبط ٤٧٦٠ مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ٤٧٦٠ مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(١٨٤٧) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(١٧٠) مخالفة السير بدون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٨) مخالفة موقف عشوائى، و(٤٣) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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