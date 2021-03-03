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سقوط شخصين لاتجارهما في الحشيش بمصر الجديدة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخصين (تاجر ملابس - سائق) حال تواجدهما بدائرة القسم.. وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، 4 هواتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص "محدد".


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، مستقلًا إحدى السيارات.. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة - مبلغ مالى- 3 هواتف محمول).


بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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