شملت المدارس والمستشفيات.. أبرز المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب اليمني

قدمت دولة الإمارات، مساعدات للشعب اليمني بقيمة 22 مليار درهم، خلال الفترة من أبريل 2015 حتى فبراير 2020.

وكان من أبرز المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب اليمني تقديم مساعدات لدعم البرامج العامة، بقيمة 10.83 مليار درهم (2.95 مليار دولار أمريكي).

وتضم المساعدات تأهيل المدارس والمستشفيات، وتأمين الطاقة، وإعادة بناء المطارات والموانئ، ومد الطرق وبناء المساكن، وغيرها من المشاريع التي بلغت حد تأمين مصادر الرزق لشرائح متعددة من الشعب اليمني كالأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعاونت دولة الإمارات، مع المنظمات الأممية والإنسانية العالمية، لضمان توحيد الجهود وتأمين الوصول إلى الشرائح والمحافظات اليمنية كافة.

وتضمنت أيضًا حملات الإغاثة الإنسانية لتقديم المساعدات الغذائية للنازحين وبناء 1000 منزل عقب الفيضانات والسيول في حضرموت.