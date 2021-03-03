"مصر للطيران" تسير 42 رحلة دولية وداخلية اليوم

أعلنت شركة "مصر للطيران" عن تسيير رحلاتها الجوية إلى 42 وجهة، على مدار اليوم الأربعاء، تنقل على متنهم ما يقرب من 3337 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بغداد، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، دبي، نيويورك، ميلانو، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، اديس ابابا)، بالإضافة إلي 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3337 راكبا.