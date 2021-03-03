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"مصر للطيران" تسير 42 رحلة دولية وداخلية اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة "مصر للطيران" عن تسيير رحلاتها الجوية إلى 42 وجهة، على مدار اليوم الأربعاء، تنقل على متنهم ما يقرب من 3337 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بغداد، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، دبي، نيويورك، ميلانو، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، اديس ابابا)، بالإضافة إلي 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3337 راكبا.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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