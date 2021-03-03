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ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الاستروكس بالسلام
الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:33 ص
هبة عبد الحفيظ
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تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها للتصدى لجرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا دراجة نارية (بدون لوحات) وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس المخدر، مبلغ مالى، سلاح أبيض، ميزان حساس، عدد 2 هاتف محمول ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا دراجة نارية (بدون لوحات) وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس المخدر، مبلغ مالى، سلاح أبيض، ميزان حساس، عدد 2 هاتف محمول ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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