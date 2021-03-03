ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الاستروكس بالسلام

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها للتصدى لجرائم الإتجار فى المواد المخدرة.



تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا دراجة نارية (بدون لوحات) وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس المخدر، مبلغ مالى، سلاح أبيض، ميزان حساس، عدد 2 هاتف محمول ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



