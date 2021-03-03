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كليات جامعة القاهرة ملتزمة بخطة الوقاية من فيروس كورنا المستجد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن جميع الكليات ملتزمة بخطة الجامعة في الوقاية من فيروس كورنا المستجد، وأن الجامعة قامت بتعميم الإجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد منذ فترة طويلة، وأن الضوابط تلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعي والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.

وقال الدكتور الخشت، إن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي.

وأشار إلى أن الامتحانات تعقد اليوم بكليات الآداب، والتجارة، والحقوق، والآثار، والعلوم، ودار العلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والإعلام، والدراسات العليا للتربية، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البشري، والطب البيطري، والهندسة، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات الإفريقية العليا، ومعهد التمريض.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الحالي، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.
كليات جامعة القاهرة ملتزمة بخطة الوقاية من فيروس كورنا المستجد
كليات جامعة القاهرة ملتزمة بخطة الوقاية من فيروس كورنا المستجد
كليات جامعة القاهرة ملتزمة بخطة الوقاية من فيروس كورنا المستجد
كليات جامعة القاهرة ملتزمة بخطة الوقاية من فيروس كورنا المستجد
كليات جامعة القاهرة ملتزمة بخطة الوقاية من فيروس كورنا المستجد
كليات جامعة القاهرة ملتزمة بخطة الوقاية من فيروس كورنا المستجد

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