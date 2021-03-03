"تاون جاس" لأهالي الوراق: لاتنزعجوا من رائحة الغاز

نوهت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" عن مليء الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة الرائحة بالوراق، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاربعاء الموافق 2021/3/3.



وتهيب الشركة بالسادة المواطنين، عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، حيث تؤكد الشركة أن أعمال الملء هي أعمال روتينية ولا تمثل أي خطورة علي السادة المواطنين، وتتم الاعمال بأعلي معايير الجودة والسلامة لضمان امان السادة المواطنين وفي حالة وجود أي استفسارات الاتصال علي رقم 129.

